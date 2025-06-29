Вибухи у Смілі: пошкоджено будинки та коледж, дитина серед постраждалих

Шестеро людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі сьогодні, 29 червня.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи у Смілі сьогодні, 29 червня: що відомо

Вибухи у Смілі сьогодні, 29 червня, почали лунати близько другої ночі.

Зараз дивляться

Місто в Черкаській області пережило масштабну ракетно-дронову атаку РФ.

За попередніми даними, пошкоджено три дев’ятиповерхівки.

Суттєвих руйнувань зазнав місцевий коледж (технікум) Національного університету харчових технологій.

Сталися дві пожежі – вогонь рятувальники вже приборкали.

Також оперативні служби евакуювали 70 осіб, одного чоловіка звільнили з ліфтової шахти.

Через вибухи у Смілі сьогодні постраждали п’ятеро дорослих та одна дитина.

До ліквідації наслідків вибухів у Смілі залучили 81 рятувальника та три десятки одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.