Вибухи у Смілі: пошкоджено будинки та коледж, дитина серед постраждалих
Шестеро людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі сьогодні, 29 червня.
Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Вибухи у Смілі сьогодні, 29 червня: що відомо
Вибухи у Смілі сьогодні, 29 червня, почали лунати близько другої ночі.
Місто в Черкаській області пережило масштабну ракетно-дронову атаку РФ.
За попередніми даними, пошкоджено три дев’ятиповерхівки.
Суттєвих руйнувань зазнав місцевий коледж (технікум) Національного університету харчових технологій.
Сталися дві пожежі – вогонь рятувальники вже приборкали.
Також оперативні служби евакуювали 70 осіб, одного чоловіка звільнили з ліфтової шахти.
Через вибухи у Смілі сьогодні постраждали п’ятеро дорослих та одна дитина.
До ліквідації наслідків вибухів у Смілі залучили 81 рятувальника та три десятки одиниць техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.