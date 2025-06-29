Взрывы в Нараевке и Васючине на Франковщине: повреждена церковь, женщина в больнице
В ночь на 29 июня российская армия осуществила массированную атаку по Украине. В результате действий врага прогремели взрывы в Нараевке и Васючине Ивано-Франковской области.
О последствиях взрывов в Ивано-Франковской области сообщила глава областной ОГА Светлана Онищук.
Взрывы в Ивано-Франковской области сегодня, 29 июня: последствия российской атаки
— Сегодняшняя ночь в очередной раз напомнила нам, что враг коварен и не останавливается ни перед чем, — отметила Онищук.
Из-за падения обломков вражеских целей пострадали частные хозяйства в Рогатинской и Большовцевской общинах Ивано-Франковского района.
В селе Васючин взрывная волна повредила окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и частично деревянную колокольню.
В селе Нараевка в результате обстрела пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Также там поврежден жилой дом.
К счастью, погибших нет. Светлана Онищук пожелала скорейшего выздоровления травмированной женщине. Она поблагодарила силы противовоздушной обороны, спасателей, медиков и всех, кто помогает ликвидировать последствия обстрелов.
Она также напомнила о необходимости реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны юга Украины