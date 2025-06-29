Взрывы в Нараевке и Васючине на Франковщине: повреждена церковь, женщина в больнице

В ночь на 29 июня российская армия осуществила массированную атаку по Украине. В результате действий врага прогремели взрывы в Нараевке и Васючине Ивано-Франковской области.

О последствиях взрывов в Ивано-Франковской области сообщила глава областной ОГА Светлана Онищук.

Взрывы в Ивано-Франковской области сегодня, 29 июня: последствия российской атаки

— Сегодняшняя ночь в очередной раз напомнила нам, что враг коварен и не останавливается ни перед чем, — отметила Онищук.

Из-за падения обломков вражеских целей пострадали частные хозяйства в Рогатинской и Большовцевской общинах Ивано-Франковского района.

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В селе Васючин взрывная волна повредила окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и частично деревянную колокольню.

В селе Нараевка в результате обстрела пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Также там поврежден жилой дом.

К счастью, погибших нет. Светлана Онищук пожелала скорейшего выздоровления травмированной женщине. Она поблагодарила силы противовоздушной обороны, спасателей, медиков и всех, кто помогает ликвидировать последствия обстрелов.

Она также напомнила о необходимости реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны юга Украины

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