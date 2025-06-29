У ніч проти 29 червня російська армія здійснила масовану атаку по Україні. Внаслідок дій ворога пролунали вибухи в Нараївці та Васючині Івано-Франківської області.

Про наслідки вибухів в Івано-Франківській області повідомила очільниця обласної ОВА Світлана Онищук.

– Сьогоднішня ніч укотре нагадала нам, що ворог підступний і не зупиняється ні перед чим, – зазначила Онищук.

Через падіння уламків ворожих цілей постраждали приватні господарства у Рогатинській та Більшівцівській громадах Івано-Франківського району.

Зараз дивляться

У селі Васючин вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці та частково дерев’яну дзвіницю.

У селі Нараївка внаслідок обстрілу постраждала жінка. Її доставили до лікарні. Також там пошкоджено житловий будинок.

На щастя, загиблих немає. Світлана Онищук побажала швидкого одужання травмованій жінці. Вона подякувала силам протиповітряної оборони, рятувальникам, медикам і всім, хто допомагає ліквідовувати наслідки обстрілів.

Чиновниця також нагадала про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони півдня України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.