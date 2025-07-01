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Валентина Летяк, редактор ленты
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Ночные взрывы в Днепропетровской области: дроны ударили по фермам, сгорела техника

вогонь пожежа ДСНС
Фото: ГСЧС

В ночь на 1 июля взрывы в Днепропетровской области раздавались в Синельниковском районе — вражеские дроны нанесли удар по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах.

Взрывы в Днепропетровской области сегодня — последствия

Как сообщил руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак, российские беспилотники попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах.

По его словам, в результате взрывов на обеих фермах вспыхнули пожары — повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника.

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К счастью, люди не пострадали.

Также этой ночью РФ атаковала FPV-дронами и артиллерией Никопольский район области — сам райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую общины.

— Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых, — добавил Лысак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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