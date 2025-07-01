Ночные взрывы в Днепропетровской области: дроны ударили по фермам, сгорела техника
В ночь на 1 июля взрывы в Днепропетровской области раздавались в Синельниковском районе — вражеские дроны нанесли удар по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах.
Взрывы в Днепропетровской области сегодня — последствия
Как сообщил руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак, российские беспилотники попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах.
По его словам, в результате взрывов на обеих фермах вспыхнули пожары — повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника.
К счастью, люди не пострадали.
Также этой ночью РФ атаковала FPV-дронами и артиллерией Никопольский район области — сам райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую общины.
— Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых, — добавил Лысак.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.