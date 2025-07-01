Нічні вибухи на Дніпропетровщині: дрони вдарили по фермах, згоріла техніка
У ніч проти 1 липня вибухи у Дніпропетровській області лунали у Синельниківському районі.
Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні – наслідки
Як повідомив керівник Дніпропетровської області Сергій Лисак, російські безпілотники поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах.
Внаслідок вибухів на обох фермах спалахнули пожежі – пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка.
На щастя, люди не постраждали.
Також цієї ночі РФ атакувала FPV-дронами та артилерією Нікопольський район області – сам райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.
– Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених, – додав Лисак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.