Нічні вибухи на Дніпропетровщині: дрони вдарили по фермах, згоріла техніка

У ніч проти 1 липня вибухи у Дніпропетровській області лунали у Синельниківському районі.

Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні – наслідки

Як повідомив керівник Дніпропетровської області Сергій Лисак, російські безпілотники поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах.

Внаслідок вибухів на обох фермах спалахнули пожежі – пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка.

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На щастя, люди не постраждали.

Також цієї ночі РФ атакувала FPV-дронами та артилерією Нікопольський район області – сам райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.

– Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених, – додав Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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