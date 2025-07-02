Пытали украинцев в Купянске: 18 оккупантов получили подозрения

Во время оккупации Купянска Харьковской области на территории местного райотдела полиции в течение марта-сентября 2022-го функционировала пыточная. На данный момент установлены 18 человек, причастных к издевательствам над украинцами.

Объявлены подозрения 18 лицам, причастным к пыткам в Купянске

Среди фигурантов — российские военнослужащие, участники незаконных вооруженных формирований так называемых ЛНР и ДНР и местные коллаборанты, которые перешли на сторону врага.

Им объявлены подозрения в нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Части подозреваемых дополнительно инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Двум фигурантам подозрение объявлено лично, другим — заочно, они будут объявлены в розыск.

Идентифицированным оккупантам грозит лишение свободы до 12 лет.

Установлено не менее 111 пострадавших, в том числе участники боевых действий, должностные лица органов государственной власти, учителя, волонтеры, которые не согласились на сотрудничество.

Во время временной оккупации представители псевдоправоохранительной структуры незаконно задерживали людей и привозили в отдел полиции, где граждан пытали за их проукраинскую позицию и угрожали физической расправой, выпытывая места расположения объектов ВСУ.

Задокументированы многочисленные факты жестокого обращения — содержание в антисанитарных условиях, отсутствие воды и пищи, избиение и применение электрического тока, имитация расстрела, рытье могил себе и другим.

Предварительно установлено, что в изоляторе временного содержания незаконно удерживали по меньшей мере 150 человек, среди которых точно известно о двух погибших и десяти без вести пропавших украинцах.

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