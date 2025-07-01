Пытали гражданских в Киевской области: 9 военнослужащим РФ объявлено подозрение

Служба безопасности Украины собрала доказательства и заочно сообщила о подозрении девяти военнослужащим РФ, причастным к пыткам гражданского населения во время временной оккупации населенных пунктов Киевской области в 2022 году.

Совершали военные преступления

Главным фигурантом является полковник Азатбек Омурбеков — командир 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ.

По данным следствия, во время оккупации поселка Андреевка в Бучанском районе он лично отдал приказ о репрессиях местных жителей для выявления представителей движения сопротивления.

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Его подчиненный, сержант Петр Захаров, заключил в тюрьму четырех гражданских лиц, которых впоследствии жестоко пытали.

Также СБУ установила причастность еще семи военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии российской армии к пыткам в поселке Вышеград.

Преступники, в частности сержант Андрей Каркин и его подчиненные, в течение двух недель удерживали 11 жителей в тесном погребе площадью 10 м².

На основании собранных доказательств всем девяти военным заочно объявлено подозрение по ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению местонахождения преступников и привлечению их к международной ответственности.

Источник : СБУ

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