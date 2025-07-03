В российском Ельце атакован завод Энергия, работающий на армию РФ

В российском Липецке и Ельце ночью раздались взрывы, аэродром и завод Энергия оказались под атакой дронов.

О взрывах сначала сообщали местные жители, а затем налет беспилотников подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, однако об атаке аэродрома и завода Энергия не написал. Он лишь проинформировал о пожаре на парковке одного из предприятий в Ельце.

В частности Артамонов сообщил о пострадавших в результате атаки дронов Липецка.

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– В результате прилета погибла женщина 1954 года рождения, которая проживала в доме. Еще два человека получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет, – отметил он.

В промежуток между 01:45 и 03:40 город был под атакой БПЛА Лютий, пишут паблики.

Атака дронов завода Энергия: что известно

На кадрах очевидцев видно, что один из БПЛА попал в асфальт рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. ASTRA геолокировала кадры: на фото и видео действительно снята территория завода Энергия, а также его основное здание.

ПАО Энергия – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Завод расположен в Ельце Липецкой области.

Продукция завода широко используется в разных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Из-за российского вторжения в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и других стран.

Завод был атакован второй раз за последние 3 месяца, ранее он оказывался под ударом в ночь на 23 мая.

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