В российском Ельце атакован завод Энергия, работающий на армию РФ
В российском Липецке и Ельце ночью раздались взрывы, аэродром и завод Энергия оказались под атакой дронов.
О взрывах сначала сообщали местные жители, а затем налет беспилотников подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, однако об атаке аэродрома и завода Энергия не написал. Он лишь проинформировал о пожаре на парковке одного из предприятий в Ельце.
В частности Артамонов сообщил о пострадавших в результате атаки дронов Липецка.
– В результате прилета погибла женщина 1954 года рождения, которая проживала в доме. Еще два человека получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет, – отметил он.
В промежуток между 01:45 и 03:40 город был под атакой БПЛА Лютий, пишут паблики.
Атака дронов завода Энергия: что известно
На кадрах очевидцев видно, что один из БПЛА попал в асфальт рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. ASTRA геолокировала кадры: на фото и видео действительно снята территория завода Энергия, а также его основное здание.
ПАО Энергия – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Завод расположен в Ельце Липецкой области.
Продукция завода широко используется в разных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.
Из-за российского вторжения в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и других стран.
Завод был атакован второй раз за последние 3 месяца, ранее он оказывался под ударом в ночь на 23 мая.