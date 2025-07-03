События ночи 3 июля: удары по Одессе, детонация в Харцызске, “бавовна” в РФ

В Одессе и Киеве ночью раздавались взрывы — города атаковали беспилотники. Последствием атаки Одессы стал пожар в 9-этажном жилом доме, пострадали трое людей.

Кроме того, в Харцызске Донецкой области детонировал склад боеприпасов, а в российском Липецке жаловались на взрывы из-за атаки дронов.

Ночью прозвучало заявление Госдепа, что США не прекращали поставки оружия в Украину.

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О главных событиях ночи 3 июля – читайте в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Одессе: последствия

3 июня посреди ночи в Одессе раздались взрывы. Известно, что город атаковали вражеские дроны. Следствием очередного российского обстрела стал пожар в 9-этажном жилом доме. Огонь охватил верхние этажи — с 7-го по 9-й.

По данным ГСЧС, 50 жителей дома были эвакуированы. С помощью спецтехники 10 человек, в том числе 2 детей, были спасены.

Пятеро человек, включая детей, были заблокированы на верхних этажах, их удалось освободить.

Трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города. Всего в результате обстрела пострадали 5 человек.

Обстрел Киева ночью 3 июля

В ночь со 2 на 3 июля в Киеве прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о зафиксированных беспилотниках, которые двигались в Киев с восточного направления.

О последствиях взрывов, а именно есть ли пострадавшие и разрушения, не сообщалось.

Детонация склада БК в Харцызске

Ночью во временно оккупированном Харцизске Донецкой области прогремели мощные взрывы.

– Большой состав БК (боекомплектов, – Ред.) россиян в городе Харцызск, Донецкой области, на временно оккупированной территории, – прокомментировал видео Коваленко.

Что там происходит и что стало причиной пожара и последующих взрывов — пока неизвестно.

Атака дронов в Липецке и Ельце

Около 01:29 ночи по местному времени 3 июля в Липецке была объявлена ​​тревога и “желтый” уровень воздушной опасности из-за угрозы атаки БпЛА. Вскоре его повысили до “красного” уровня. По состоянию на утро, он сохраняется.

После этого в регионе раздались мощные взрывы, а впоследствии российские паблики сообщали о работе ПВО по беспилотникам.

Как писали местные жители, дроны летели в сторону аэродрома Липецк-2.

Кроме того, сообщалось о 15 взрывах в Европейском и Измайловском районах Липецкой области.

Известно, что в результате падения обломков дронов погиб человек, есть пострадавшие.

Сообщалось, что был атакован аэродром, к тому же в неофициальных источниках писали об атаке беспилотников завода Энергия в российском Ельце. Известно, что предприятие работает на нужды армии РФ.

Заявление США по поставкам оружия Украине

США не прекращали поставки оружия Украине, заявила представитель Государственного департамента Темми Брюс во время брифинга. Она отметила, что речь идет об одном конкретном аспекте, который изменился.

— Я хотела бы уточнить: мы не прекращали поставки оружия Украине. Речь идет об одной конкретной ситуации, которая изменилась. Как вы слышали от Министерства обороны, есть несколько других мощных и активных инициатив в рамках помощи Украине по вооружению, — сказала Брюс.

По словам пресс-секретаря американского Госдепа, она не выступает от имени Пентагона, а лишь ссылается на их заявление и на то, что четко обозначили в Министерстве обороны США.

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