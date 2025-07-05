Валентина Летяк, редактор ленты
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На улице в Одессе взорвался автомобиль Opel: пострадал мужчина
На улице Варненской в Одессе утром 5 июля взорвался автомобиль Opel. Пострадал мужчина, находившийся в салоне.
Взрыв автомобиля в Одессе: что известно
В местной полиции заявили, что утром получили сообщение на спецлинию 102 о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской в Киевском районе Одессы.
Предварительно — пострадал мужчина, который находился в салоне транспортного средства.
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Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы работают на месте.
После выяснения всех обстоятельств взрыва авто будет дана правовая квалификация происшествия.
Источник: Нацполиция
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