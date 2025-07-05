На улице в Одессе взорвался автомобиль Opel: пострадал мужчина

На улице Варненской в Одессе утром 5 июля взорвался автомобиль Opel. Пострадал мужчина, находившийся в салоне.

Взрыв автомобиля в Одессе: что известно

В местной полиции заявили, что утром получили сообщение на спецлинию 102 о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской в Киевском районе Одессы.

Предварительно — пострадал мужчина, который находился в салоне транспортного средства.

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Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы работают на месте.

После выяснения всех обстоятельств взрыва авто будет дана правовая квалификация происшествия.

Источник : Нацполиция

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