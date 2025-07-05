Валентина Летяк, редакторка стрічки
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На вулиці в Одесі вибухнув автомобіль Opel: постраждав чоловік
На вулиці Варненській в Одесі вранці 5 липня вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував у салоні.
Вибух авто в Одесі: що відомо
У місцевій поліції заявили, що вранці отримали повідомлення на спецлінію 102 про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській у Київському районі Одеси.
Попередньо – постраждав чоловік, який перебував у салоні транспортного засобу.
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Наразі медики надають потерпілому необхідну допомогу.
Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби працюють на місці.
Після зʼясування всіх обставин вибуху авто буде надана правова кваліфікація події.
Джерело: Нацполіція
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