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На вулиці в Одесі вибухнув автомобіль Opel: постраждав чоловік

Поліція
Фото: Нацполіція

На вулиці Варненській в Одесі вранці 5 липня вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував у салоні.

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У місцевій поліції заявили, що вранці отримали повідомлення на спецлінію 102 про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській у Київському районі Одеси.

Попередньо – постраждав чоловік, який перебував у салоні транспортного засобу.

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Наразі медики надають потерпілому необхідну допомогу.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби працюють на місці.

Після зʼясування всіх обставин вибуху авто буде надана правова кваліфікація події.

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Джерело: Нацполіція

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