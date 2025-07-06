В Киеве возле ТЭЦ-6 прогремел взрыв: на Левом берегу на нескольких улицах не было света

6 июля в Киеве на Троещине недалеко от ТЭЦ-6 взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия.

Взрыв в Киеве 6 июля: что известно

Пострадавших в результате взрыва цистерны вблизи ТЭЦ-6 нет, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Как проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах. На данный момент свет вернули в дома.

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— Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован, — подчеркнул он.

Как сообщило Киевтеплоэнерго, ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а угрозы энергоснабжению Киева нет. В ведомстве отмечают, что инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

— Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорание отсутствуют. Отключений потребителей, которые получают электроэнергию от станции, нет, — добавляет ведомство.

Угрозы для энергоснабжения Киева также нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы.

Ранее жители писали, что видели сильный дым и слышали звуки взрыва. При этом тревоги в столице не было.

Очевидцы писали, что сильный пожар был возле озера Алмазного.

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