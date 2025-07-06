У Києві біля ТЕЦ-6 пролунав вибух: на Лівому березі на кількох вулицях не було світла

6 липня у Києві на Троєщині неподалік від ТЕЦ-6 вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства.

Вибух у Києві 6 липня: що відомо

Постраждалих внаслідок вибуху цистерни поблизу ТЕЦ-6 немає, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Як проінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Наразі світло повернули у будинки.

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– Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано, – наголосив він.

Як повідомило Київтеплоенерго, ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачанню Києва немає. У відомстві наголошують, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

– Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає, – додає відомство.

Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби.

Раніше мешканці писали, що бачили сильний дим та чули звуки вибуху. Зокрема тривоги у столиці не було.

Очевидці писали, що сильна пожежа була біля озера Алмазного.

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