Били и стреляли: в Одессе подростки напали на бездомного в парке

В Одессе трое подростков избили бездомного, применив пневматическое оружие.

Подростки стреляли в бездомного в парке Одессы: что им угрожает

По данным следствия, инцидент зафиксировали в конце июня этого года. Одесские подростки, двое из которых были вооружены пневматическими пистолетами, намеренно отправились в парк с единственной целью — найти человека без постоянного места жительства и поиздеваться над ним.

В парке они заметили 30-летнего мужчину и начали его оскорблять. Когда мужчина попытался уйти, подростки открыли огонь.

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Третий нападавший, без оружия, повалил потерпевшего на землю и жестоко избил его руками и ногами.

К счастью, в ситуацию вмешались прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Мужчину с многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча, а также ушибами доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

В тот же день правоохранителям удалось разыскать двух подозреваемых 14 и 16 лет.

Пневматическое оружие, которое подростки якобы приобрели через интернет, изъято в качестве вещественного доказательства.

По словам следователя Елены Шевченко, ребятам грозит лишение свободы до семи лет по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Пока судебно-медицинские эксперты определяют степень тяжести телесных повреждений потерпевшего, полиция разыскивает третьего участника нападения.

Процессуальное руководство по делу осуществляет ювенальный прокурор Приморской окружной прокуратуры г. Одессы.

Источник : Нацполиция

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