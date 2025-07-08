В Деснянском районе Киева застрелили мужчину в авто: нападающего ищут
Утром 8 июля произошло убийство в Деснянском районе Киева.
Сообщение о стрельбе поступило около 07:00, сообщили в полиции Киева.
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По предварительным данным, к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия.
После выстрела нападавший скрылся с места происшествия.
Мужчина в авто от огнестрельного ранения скончался на месте.
Личность погибшего и мотивы преступления сейчас устанавливаются.
Нападавшего сейчас разыскивают.
Свидетелей или лиц, которые имеют какую-либо информацию о стрельбе в Деснянском районе, просят обращаться в полицию.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главного управления полиции.
К расследованию также привлечены сотрудники уголовного розыска и кинологи со служебными собаками.
По факту убийства в Деснянском районе Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Фото: Полиция Киева