В Деснянском районе Киева застрелили мужчину в авто: нападающего ищут

Утром 8 июля произошло убийство в Деснянском районе Киева.

Сообщение о стрельбе поступило около 07:00, сообщили в полиции Киева.

Убийство в Деснянском районе Киева сегодня: что известно

По предварительным данным, к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия.

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После выстрела нападавший скрылся с места происшествия.

Мужчина в авто от огнестрельного ранения скончался на месте.

Личность погибшего и мотивы преступления сейчас устанавливаются.

Нападавшего сейчас разыскивают.

Свидетелей или лиц, которые имеют какую-либо информацию о стрельбе в Деснянском районе, просят обращаться в полицию.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главного управления полиции.

К расследованию также привлечены сотрудники уголовного розыска и кинологи со служебными собаками.

По факту убийства в Деснянском районе Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Фото: Полиция Киева

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