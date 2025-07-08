Взрывы в Киеве: летят вражеские дроны, работает ПВО

Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь на 9 июля, когда российские войска пытались атаковать ударными дронами Shahed столицу Украины.

Взрывы в Киеве в ночь на 9 июля: какие последствия

В столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотникам, в результате чего раздавались взрывы в Киеве ночью, сообщил мэр Виталий Кличко.

Затем он сообщил, что запущенный российской армией дрон заходит на центр Киева.

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В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что беспилотники двигались в сторону Киева с восточного направления.

Воздушную тревогу в Киеве объявили во вторник, 8 июля, около 22:50, когда состоялся вылет российского истребителя МиГ-31К.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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