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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Києві: летять ворожі дрони, працює ППО

ППО в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч на 9 липня, коли російські війська намагалися атакувати ударними дронами Shahed столицю України.

Вибухи у Києві у ніч на 9 липня: які наслідки

У столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО) по ворожих безпілотниках, внаслідок чого лунали вибухи у Києві вночі, повідомив мер Віталій Кличко.

Згодом він повідомив, що запущений російською армією дрон заходить на центр Києва.

Зараз дивляться

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що безпілотники рухалися у бік Києва зі східного напрямку.

Повітряну тривогу в Києві оголосили у вівторок, 8 липня, близько 22:50, коли відбувся виліт російського винищувача МіГ-31К.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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