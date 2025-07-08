Вибухи в Києві: летять ворожі дрони, працює ППО
Потужні вибухи у Києві прогриміли у ніч на 9 липня, коли російські війська намагалися атакувати ударними дронами Shahed столицю України.
Вибухи у Києві у ніч на 9 липня: які наслідки
У столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО) по ворожих безпілотниках, внаслідок чого лунали вибухи у Києві вночі, повідомив мер Віталій Кличко.
Згодом він повідомив, що запущений російською армією дрон заходить на центр Києва.
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що безпілотники рухалися у бік Києва зі східного напрямку.
Повітряну тривогу в Києві оголосили у вівторок, 8 липня, близько 22:50, коли відбувся виліт російського винищувача МіГ-31К.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.