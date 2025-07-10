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Стрельба в Голосеевском районе Киева: найдено тело мужчины

Стрельба в Голосеевском районе Киева 10 июля: известно о погибшем
Фото: Pixabay

Стрельба в Киеве произошла в Голосеевском районе столицы сегодня, 10 июля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

Стрельба в Киеве: в Голосеевском районе обнаружено тело мужчины

Прибыв по вызову на место происшествия, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

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Обстоятельства, при которых произошла стрельба в Голосеевском районе Киева, в настоящее время выясняются.

Полиция не сообщает подробностей о личности погибшего и возможных мотивах преступления, поскольку расследование находится на начальной стадии.

Все обстоятельства стрельбы в Киеве в настоящее время устанавливаются. Полиция работает над выяснением мотивов преступления, установлением личности нападавшего и воссозданием полной картины событий.

По факту убийства будет начато уголовное производство.

Правоохранители призывают свидетелей происшествия или лиц, имеющих любую информацию о стрельбе в Голосеевском районе, обращаться в полицию.

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