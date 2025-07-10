Стрілянина в Голосіївському районі Києва: знайдено тіло чоловіка

Стрілянина в Києві сталася в Голосіївському районі столиці сьогодні 10 липня.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

Стрілянина в Києві: в Голосіївському районі виявлено тіло чоловіка

Прибувши за викликом на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

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Обставини, за яких сталася стрілянина Голосіївському районі Києва наразі з’ясовуються.

Поліція не повідомляє деталей про особу загиблого та можливі мотиви злочину, оскільки розслідування перебуває на початковій стадії.

Всі обставини стрілянини в Києві наразі встановлюються. Поліція працює над з’ясуванням мотивів злочину, встановленням особи нападника та відтворенням повної картини подій.

За фактом вбивства буде розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці закликають свідків події або осіб, які мають будь-яку інформацію про стрілянину в Голосіївському районі, звертатися до поліції.

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