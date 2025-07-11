Взрывы в Белозерке: повреждено медучреждение, пострадали работники и пациент
Утром 11 июля прогремел взрыв в Белозерке Херсонской области, повреждено медучреждение, есть раненые.
Об этом сообщает местная ОВА.
Взрывы в Белозерке: медучреждение подверглось ударам
Во время взрывов в Белозерке медучреждение попало под вражеские удары. В результате атаки пострадал пациент и двое работников.
– У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения голени, – говорится в сообщении.
Кроме того, получила ранения медсестра 1978 года рождения. Отмечается, что она имеет взрывную травму, осколочные ранения головы, ног, руки и кровопотерю.
Еще один пострадавший, водитель 1976 года рождения, получил взрывную травму и ранение руки.
ОВА подчеркивает, что в настоящее время все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Источник: ОВА
Фото: ОВА