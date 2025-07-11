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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Взрывы в Белозерке: повреждено медучреждение, пострадали работники и пациент

В Белозерке прогремел взрыв 11 июля: попали в медучреждение, есть раненые

Утром 11 июля прогремел взрыв в Белозерке Херсонской области, повреждено медучреждение, есть раненые.

Об этом сообщает местная ОВА.

Взрывы в Белозерке: медучреждение подверглось ударам

Во время взрывов в Белозерке медучреждение попало под вражеские удары. В результате атаки пострадал пациент и двое работников.

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– У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения голени, – говорится в сообщении.

Кроме того, получила ранения медсестра 1978 года рождения. Отмечается, что она имеет взрывную травму, осколочные ранения головы, ног, руки и кровопотерю.

Еще один пострадавший, водитель 1976 года рождения, получил взрывную травму и ранение руки.

ОВА подчеркивает, что в настоящее время все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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Источник: ОВА

Фото: ОВА

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