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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Білозерці: пошкоджено медзаклад, постраждали працівники та пацієнт

У Білозерці пролунав вибух 11 липня: влучили у медзаклад, є поранені

Зранку 11 липня прогримів вибух у Білозерці на Херсонщині, пошкоджений медзаклад, є поранені. 

Про це повідомляє місцева ОВА.

Вибухи в Білозерці: медзаклад був під ударами

Під час вибухів у Білозерці медзаклад потрапив під ворожі удари. Унаслідок атаки постраждав пацієнт і двоє працівників.

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– У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні осколкові пораненн гомілки, – йдеться у повідомлення.

Крім того, дістала поранення медсестра 1978 року народження. Зазначається, що вона має вибухову травму, осколкові поранення голови, ніг, руки та крововтрату. 

Ще один постраждалий, водій 1976 року народження, дістав вибухову травму та поранення руки. 

ОВА підкреслює, що наразі усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

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Джерело: ОВА

Фото: ОВА

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