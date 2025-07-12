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Лилия Стрилец, главный редактор
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Взрывы в Луцке 12 июля: разрушен жилой дом

Луцьк вибухи 12 липня

Взрывы в Луцке сегодня звучали с трех ночи до пяти утра. Город атаковали сначала дроны, а затем ракеты, о чем предупреждали Воздушные силы.

Взрывы в Луцке сегодня — что известно о последствиях

В результате взрывов в Луцке сегодня, 12 июля, разрушен жилой дом, сообщил городской голова Игорь Полищук.

— Есть фактически уничтоженный отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна.
Было возгорание частного автомобиля.

Слава Богу, информации о погибших нет.

Нахожусь на месте происшествия, — сообщил он.

Сегодня страна-террорист снова устроила масштабную атаку на Украину, запустив помимо ударных БпЛА ракеты. Воздушные силы достойно отразили атаку.

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Звуки взрывов слышали жители Киева, Львова, Чорткова, Черновцов, Харькова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: городской голова Луцка Игорь Полишук

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