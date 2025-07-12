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Лілія Стрілець, головна редакторка
2 хв.

Вибухи у Луцьку 12 липня: зруйновано житловий будинок

Луцьк вибухи 12 липня

Вибухи у Луцьку сьогодні лунали з третьої ночі до майже пʼятої ранку. Місто атакували спочатку дрони, а потім ракети, про що попереджали Повітряні сили.

Вибухи у Луцьку сьогодні – що відомо про наслідки

Внаслідок вибухів у Луцьку сьогодні, 12 липня, зруйновано житловий будинок, повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

– Маємо фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.
Було займання приватного автомобіля.

Дякувати Богу, інформації щодо загиблих немає.

Перебуваю на місці події, – повідомив він.

Сьогодні країна-терорист знову влаштувала масштабну атаку на Україну, запустивши крім ударних БпЛА ракети. Повітряні сили гідно відбили атаку.

Зараз дивляться

Звуки вибухів чули мешканці Києва, Львова, Чорткова, Чернівців, Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: міський голова Луцька Ігор Полішук

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