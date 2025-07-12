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Лилия Стрилец, главный редактор
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Взрывы во Львове 12 июля: поврежден дом, горит крыша нежилого помещения

ППО, протиповітряна оборона

Взрывы во Львове сегодня были слышны во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛА и скоростной цели.

Взрывы во Львове сегодня — что известно о последствиях

По данным городского головы Андрея Садового, в городе есть попадание, повреждены жилой дом и нежилое помещение.

— Сообщают о попадании в городе. Главное сейчас – безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги. Инфраструктурные последствия не так страшны, как отнятые жизни.

В Железнодорожном районе горит кровля крыши нежилого помещения на площади 200 кв. Также сообщается о повреждении жилого дома в районе ул. Мирополита Андрея, — отметил Садовый.

По состоянию на 05:18 на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом: частично разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды.

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– Предварительно погибших и травмированных нет. Пожара нет. На месте работают 20 спасателей и другие службы, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Львовская область — цель уже второй подряд масштабной ночной атаки на Украину. Враг применил ударные беспилотники и ракеты.

Из-за длительной атаки и многих целей Польша снова подняла авиацию.

— Согласно действующим процедурам Оперативное командование Вооруженных сил Польши задействовало все существующие силы и средства. В полет были подняты очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности, сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: КОС ЗСУ

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