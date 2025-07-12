Вибухи у Львові 12 липня: пошкоджено будинок, горить дах нежитлового приміщення

Вибухи у Львові сьогодні було чутно під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА та швидкісної цілі.

Вибухи у Львові сьогодні – що відомо про наслідки

За даними міського голови Андрія Садового, у місті влучання, пошкоджено житловий будинок та нежитлове приміщення.

– Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз – безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги. Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя. У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв. Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея, – зазначив Садовий.

Станом на 05:18 на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок: частково зруйновано підʼїзд, стався витік газу та води.

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– Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівщина є ціллю вже другої поспіль масштабної нічної атаки на Україну. Ворог застосував ударні безпілотники та ракети.

Через тривалу атаку і багато цілей Польща знову підняла авіацію.

– Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло всі наявні сили та засоби. У політ було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий ступінь готовності, – повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z… pic.twitter.com/re1neYvJyl — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 12, 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: КОС ЗСУ

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