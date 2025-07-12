Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Терміново
Терміново
Лілія Стрілець, головна редакторка
4 хв.

Вибухи у Львові 12 липня: пошкоджено будинок, горить дах нежитлового приміщення

ППО, протиповітряна оборона

Вибухи у Львові сьогодні було чутно під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА та швидкісної цілі.

Вибухи у Львові сьогодні – що відомо про наслідки

За даними міського голови Андрія Садового, у місті влучання, пошкоджено житловий будинок та нежитлове приміщення.

– Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз – безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги. Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя.

У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв. Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея, – зазначив Садовий.

Станом на 05:18 на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок: частково зруйновано підʼїзд, стався витік газу та води.

Зараз дивляться

– Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівщина є ціллю вже другої поспіль  масштабної нічної атаки на Україну. Ворог застосував ударні безпілотники та ракети.

Через тривалу атаку і багато цілей Польща знову підняла авіацію.

– Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло всі наявні сили та засоби. У політ було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий ступінь готовності, – повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: КОС ЗСУ

Читайте також
Атака на Київ 10 липня: постраждалих уже 28, двоє серед них – діти
Нічна атака на Київ 10 липня

 

Пов'язані теми:

ВибухЛьвів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь