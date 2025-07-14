В Харькове подросток на глазах у 13-летней девушки расчленил соперника
В Харькове правоохранители задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в жестоком убийстве и расчленении своего сверстника.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры.
Жестокое убийство в Харькове: подросток зарезал товарища и расчленил тело
По данным следствия, трагедия произошла поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому. Между ребятами возник конфликт из-за ревности и личных обид. После ссоры подозреваемый нанес своему товарищу не менее пяти ударов ножом в сердце. Потерпевший убит на месте.
Об исчезновении парня, который не вернулся домой и не выходил на связь, сообщил в полицию его отец. По словам родственников, днем сын был на подработке, а потом пошел с другом на пляж. Последний раз он позвонил домой и сказал, что уже возвращается. После этого исчез.
Полиция оперативно установила, с кем в последний раз видели пропавшего. Оказалось, что тот товарищ, с которым он проводил время, также не ночевал дома — парень был у своей девушки. Его поведение во время разговора с правоохранителями вызвало подозрения: он избегал ответов и заметно нервничал.
Впоследствии юноша признался в убийстве. По его словам, намерение лишить жизни друга возникло давно. Он считал, что погибший оскорблял и его, и его девушку. Девушка подтвердила: парень часто конфликтовал с погибшим, а последний неоднократно высказывался унизительно в ее адрес.
После убийства подозреваемый вернулся на место преступления вместе с 13-летней девушкой. В ее присутствии он расчленил тело — с помощью пилы, топора и лопаты. Части тела спрятал в мусорных пакетах и канализационном колодце, а одежду жертвы выбросил на свалку. Орудия убийства и инструменты правоохранители изъяли в подвале дома подозреваемого.
Девушка, по ее словам, находилась в шоковом состоянии и боялась даже приближаться к телу. Она проходит по делу в качестве свидетеля.
Подозреваемый задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: Сергей Болвинов