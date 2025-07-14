В Харькове подросток на глазах у 13-летней девушки расчленил соперника

В Харькове правоохранители задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в жестоком убийстве и расчленении своего сверстника.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Жестокое убийство в Харькове: подросток зарезал товарища и расчленил тело

По данным следствия, трагедия произошла поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому. Между ребятами возник конфликт из-за ревности и личных обид. После ссоры подозреваемый нанес своему товарищу не менее пяти ударов ножом в сердце. Потерпевший убит на месте.

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Об исчезновении парня, который не вернулся домой и не выходил на связь, сообщил в полицию его отец. По словам родственников, днем сын был на подработке, а потом пошел с другом на пляж. Последний раз он позвонил домой и сказал, что уже возвращается. После этого исчез.

Полиция оперативно установила, с кем в последний раз видели пропавшего. Оказалось, что тот товарищ, с которым он проводил время, также не ночевал дома — парень был у своей девушки. Его поведение во время разговора с правоохранителями вызвало подозрения: он избегал ответов и заметно нервничал.

Впоследствии юноша признался в убийстве. По его словам, намерение лишить жизни друга возникло давно. Он считал, что погибший оскорблял и его, и его девушку. Девушка подтвердила: парень часто конфликтовал с погибшим, а последний неоднократно высказывался унизительно в ее адрес.

После убийства подозреваемый вернулся на место преступления вместе с 13-летней девушкой. В ее присутствии он расчленил тело — с помощью пилы, топора и лопаты. Части тела спрятал в мусорных пакетах и канализационном колодце, а одежду жертвы выбросил на свалку. Орудия убийства и инструменты правоохранители изъяли в подвале дома подозреваемого.

Девушка, по ее словам, находилась в шоковом состоянии и боялась даже приближаться к телу. Она проходит по делу в качестве свидетеля.

Подозреваемый задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: Сергей Болвинов

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