У Харкові підліток на очах у 13-річної дівчини розчленував суперника

У Харкові правоохоронці затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та розчленуванні свого однолітка.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури.

Жорстоке вбивство в Харкові: підліток зарізав товариша і розчленував тіло

За даними слідства, трагедія сталася пізно ввечері 12 липня у лісосмузі по проїзду Кільцевому. Між хлопцями виник конфлікт через ревнощі та особисті образи. Після сварки підозрюваний завдав своєму товаришу щонайменше п’ять ударів ножем у серце. Потерпілого вбито на місці.

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Про зникнення хлопця, який не повернувся додому й не виходив на зв’язок, повідомив до поліції його батько. За словами родичів, вдень син був на підробітку, а згодом пішов із другом на пляж. Востаннє він зателефонував додому й сказав, що вже повертається. Після цього зник.

Поліція оперативно встановила, з ким востаннє бачили зниклого. Виявилося, що той товариш, з яким він проводив час, також не ночував удома — хлопець був у своїй дівчини. Його поведінка під час розмови з правоохоронцями викликала підозри: він уникав відповідей і помітно нервував.

Згодом юнак зізнався у вбивстві. За його словами, намір позбавити життя друга виник давно. Він вважав, що загиблий ображав і його, і його дівчину. Дівчина підтвердила: хлопець часто конфліктував із загиблим, а останній неодноразово висловлювався принизливо на її адресу.

Після вбивства підозрюваний повернувся на місце злочину разом із 13-річною дівчиною. У її присутності він розчленував тіло — за допомогою пилки, сокири та лопати. Частини тіла сховав у сміттєвих пакетах та каналізаційному колодязі, а одяг жертви викинув на смітник. Знаряддя вбивства та інструменти правоохоронці вилучили в підвалі будинку підозрюваного.

Дівчина, за її словами, перебувала у шоковому стані й боялася навіть наближатися до тіла. Вона проходить у справі як свідок.

Підозрюваного затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Прокуратура наполягає на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Фото: Сергій Болвінов

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