Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк

В Одессе подозреваемому в убийстве семилетней Соломии Тарасюк избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода на свободу под залог.

Заседание по делу об убийстве Соломии Тарасюк

Судебное заседание, на котором рассмотрели меру пресечения мужчине, которому сообщили о подозрении в убийстве семилетней Соломии, состоялось в Хаджибейском (ранее Малиновском) районном суде Одессы.

Его подозревают по ч. 2 ст. 115 (Убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

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Сам подозреваемый заявил, что в 2022 году получил инвалидность из-за травмы головы. Как сообщает издание Думская, мужчина не женат, не имеет детей, нигде не работает официально.

Отмечается, что его родители погибли, когда он еще был ребенком, поэтому его воспитывала крестная.

Во время заседания стало известно, что именно она отказалась приносить адвокату документы и справки о состоянии здоровья подозреваемого в убийстве семилетней Соломии Тарасюк.

В суде прокурор заявил, что необходимо поместить мужчину в следственный изолятор без возможности внесения залога. По его словам, подозреваемый тщательно заметал следы убийства.

Злоумышленник убрал квартиру, где произошло убийство, выбросил вещи семилетнего ребенка в мусор, а тело вывез на большое расстояние.

Прокурор утверждает, что это свидетельствует об изощренном уме и способности к тщательному планированию действий. По его мнению, если подозреваемый останется на свободе, то может сбежать.

Убийство Соломии Тарасюк: что заявил подозреваемый

Сам мужчина признал свою вину в суде. По его словам, он осознает, что произошло и очень раскаивается.

Подозреваемый отметил, что якобы отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть эту гадость.

— У меня проблемы с головой. Я пью таблетки на основе наркотических веществ, которые прописал мне мой психоневролог. Но моя крестная не предоставила документов, так что я не могу ничего больше сказать. Я виноват — признаю это, — подчеркнул он.

Как отметили в суде, после судебно-медицинской экспертизы тела убитой семилетней девочки в деле может появиться дополнительная квалификация, связанная с сексуальным насилием.

О смерти Соломии Тарасюк, которая пропала вечером 18 июня в Хаджибейском районе Одессы, стало известно на следующий день. Ее тело нашли в Одесской области, сообщали в Национальной полиции.

Семилетнюю девочку искали сотни волонтеров и правоохранителей. По подозрению в убийстве задержан 31-летний одессит, который признал свою вину.

Как утверждают в Национальной полиции, мужчина живет рядом с семьей ребенка. Он пригласил Соломию в свой дом и убил ее. Предварительно, причиной смерти ребенка является механическая асфиксия из-за удушения.

Злоумышленник обмотал тело семилетней Соломии пленкой, положил в сумку и вывез в коробке на такси за несколько кварталов, где спрятал в подвале рядом с жилым домом.

Источник: Полиция Одесской области, Думская

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