На Доброполье РФ сбросила авиабомбу, когда люди возвращались домой: есть погибшие и пострадавшие

16 июля Россия сбросила авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области, в результате чего погибли и пострадали люди.

Взрывы в Доброполье 16 июля 2025 года: что известно

РФ ударила по Доброполью в то время, когда люди возвращались с работы, сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

– Удар пришелся по району магазина Аврора. Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех, — написал он.

Лубинец подчеркнул, что взрывы в Доброполье сегодня — это очередной сознательный удар по гражданским.

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— Россия — государство-террорист, которая ведет войну против мирных украинцев и уничтожает жизнь даже далеко от линии фронта. Мир должен наконец признать: терроризм не остановить сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия! – подчеркнул он.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура сообщили, что, по состоянию на 21:00 количество раненых гражданских в результате вражеской атаки Доброполья возросло до 27.

Взрывы в Доброполье 16 июля унесли жизни двух человек — они погибли от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Известно, что в Доброполье взрывы прозвучали 16 июля 2025 года в 17:18 — именно в это время РФ сбросила на центр города ФАБ-500 с модулем УМПК.

Повреждены 6 жилых домов, 54 торговых объекта и автомобили. Окончательные последствия циничной вражеской атаки устанавливаются.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении выразил соболезнования родным пострадавших в результате удара по Доброполью.

— Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах нет – только попытка забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия – в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы заставить Россию закончить войну. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы, — подчеркнул президент.

Доброполье на карте

Доброполье находится в Покровском районе Донецкой области.

К слову, вечером 7 марта РФ нанесла удар по Доброполью, в результате чего погибли 11 человек, многие пострадали, в том числе дети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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