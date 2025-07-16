На Добропілля РФ скинула авіабомбу, коли люди повертались додому: є загиблі та постраждалі

16 липня Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Вибухи в Добропіллі 16 липня 2025 року: що відомо

РФ вдарила по Добропіллю в годину, коли люди поверталися з роботи, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

– Удар припав по району магазину Аврора. Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, – написав він.

Лубінець наголосив, що вибухи в Добропіллі сьогодні – це черговий свідомий удар по цивільних.

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– Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії! – підкреслив він.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура повідомили, що станом на 21:00 кількість поранених цивільних внаслідок ворожої атаки по Добропіллю зросла до 27.

Вибухи в Добропіллі 16 липня забрали життя двох людей – вони загинули від отриманих травм, несумісних з життям.

Відомо, що у Добропіллі вибухи пролунали 16 липня 2025 року о 17:18 – саме у цей час РФ скинули на центр міста ФАБ-500 з модулем УМПК.

Пошкоджено 6 житлових будинків, 54 торговельних об’єкти та автомобілі. Остаточні наслідки цинічної ворожої атаки встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні висловив співчуття рідним постраждалих в результаті удару по Добропіллю.

– Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані, – наголосив президент.

Добропілля на карті

Добропілля знаходиться у Покровському районі Донецької області.

До речі, ввечері 7 березня РФ завдала удар по Добропіллю, внаслідок чого загинуло 11 людей, багато людей постраждало, зокрема діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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