Избиение и смерть мобилизованного: объявлено подозрение двум работникам киевских ТЦК

Сообщено о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева по факту смерти мобилизованного мужчины, которого избили в автобусе при перевозке военнообязанных.

Смерть мужчины из-за избиения представителем ТЦК в Киеве

Как сообщает Государственное бюро расследований, в мае 2025 года сотрудники ТЦК участвовали в перевозке мобилизованных граждан из учебных центров в западных областях в Киев.

Среди них был житель столицы, который имел проблемы со здоровьем.

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В ГБР отмечают, что мужчина якобы начал нарушать спокойствие в автобусе и спорить с представителями ТЦК.

В ответ солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина, применив против него электрошокер.

Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП был в автобусе и отвечал за перевозку военнообязанных, но никак не отреагировал на действия своего подчиненного, утверждают в ГБР.

После прибытия в Киев мужчину вынесли из автобуса на плац, и констатировали его смерть.

Оба фигуранта находятся под стражей. Вчера, 17 июля, суд продлил применение меры пресечения.

По данным ГБР, солдата Шевченковского ТЦК подозревают в превышении служебных полномочий, повлекших наступление тяжких последствий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины), которое предусматривает лишение свободы до 12 лет.

В то же время заместителя начальника Подольского ТЦК подозревают в умышленном непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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