Побиття і смерть мобілізованого: оголошено підозру двом працівникам київських ТЦК

Повідомлено про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва за фактом смерті мобілізованого чоловіка, якого побили в автобусі під час перевезення військовозобов’язаних.

Смерть чоловіка через побиття представником ТЦК у Києві

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, у травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян з навчальних центрів у західних областях до Києва.

Серед них був житель столиці, який мав проблеми зі здоров’ям.

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У ДБР зазначають, що чоловік нібито почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з представниками ТЦК.

У відповідь солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосувавши проти нього електрошокер.

Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП був в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, але ніяк не відреагував на дії свого підлеглого, стверджують у ДБР.

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, та констатували його смерть.

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Вчора, 17 липня, суд продовжив застосування запобіжного заходу.

За даними ДБР, солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), яке передбачає позбавлення волі до 12 років.

Водночас заступника начальника Подільського ТЦК підозрюють в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує тюремне ув’язнення на термін до 10 років.

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