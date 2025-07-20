Взрывы в Чугуевской общине: повреждены админздание и частные дома

Взрывы в Чугуевской общине раздавались утром 20 июля во время дронной атаки.

Об этом сообщила чугуевская городская глава Галина Минаева в Telegram.

Взрывы в Чугуевской общине 20 июля: что известно

В результате взрыва в Чугуевской общине сегодня повреждены административное здание и частные домовладения.

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К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Городская комиссия по вопросам поврежденного имущества и профильные службы уже работают на месте, где произошел взрыв в Чугуевской общине.

Специалисты фиксируют нанесенный ущерб и оценивают масштабы разрушений для дальнейшего восстановления.

Восстановительные работы начнутся после завершения обследования всех поврежденных объектов в результате сегодняшнего взрыва.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Галина Минаева

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