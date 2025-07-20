Взрывы в Чугуевской общине: повреждены админздание и частные дома
Взрывы в Чугуевской общине раздавались утром 20 июля во время дронной атаки.
Об этом сообщила чугуевская городская глава Галина Минаева в Telegram.
Взрывы в Чугуевской общине 20 июля: что известно
В результате взрыва в Чугуевской общине сегодня повреждены административное здание и частные домовладения.
К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать.
Городская комиссия по вопросам поврежденного имущества и профильные службы уже работают на месте, где произошел взрыв в Чугуевской общине.
Специалисты фиксируют нанесенный ущерб и оценивают масштабы разрушений для дальнейшего восстановления.
Восстановительные работы начнутся после завершения обследования всех поврежденных объектов в результате сегодняшнего взрыва.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Галина Минаева