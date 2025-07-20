Вибухи в Чугуївській громаді: пошкоджено адмінбудівлю та приватні будинки

Вибухи у Чугуївській громаді лунали зранку 20 липня під час дронної атаки.

Про це повідомила чугуївська міська голова Галина Мінаєва у Telegram.

Вибухи у Чугуївській громаді 20 липня: що відомо

Внаслідок вибуху в Чугуївській громаді сьогодні пошкоджені адміністративна будівля та приватні домоволодіння.

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На щастя, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути.

Міська комісія з питань пошкодженого майна та профільні служби вже працюють на місці, де стався вибух у Чугуївській громаді.

Спеціалісти фіксують завдані збитки та оцінюють масштаби руйнувань для подальшого відновлення.

Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення обстеження всіх пошкоджених об’єктів унаслідок сьогоднішнього вибуху.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Галина Мінаєва

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