Вибухи в Чугуївській громаді: пошкоджено адмінбудівлю та приватні будинки
Вибухи у Чугуївській громаді лунали зранку 20 липня під час дронної атаки.
Про це повідомила чугуївська міська голова Галина Мінаєва у Telegram.
Вибухи у Чугуївській громаді 20 липня: що відомо
Внаслідок вибуху в Чугуївській громаді сьогодні пошкоджені адміністративна будівля та приватні домоволодіння.
На щастя, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути.
Міська комісія з питань пошкодженого майна та профільні служби вже працюють на місці, де стався вибух у Чугуївській громаді.
Спеціалісти фіксують завдані збитки та оцінюють масштаби руйнувань для подальшого відновлення.
Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення обстеження всіх пошкоджених об’єктів унаслідок сьогоднішнього вибуху.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Галина Мінаєва