РФ атаковала Украину 426 дронами и 24 ракетами, с Севера зашла новая группа БпЛА

В ходе ночной атаки Украину российские войска обстреляли, применив 450 средств воздушного нападения.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 21:00 20 июля и продолжается до сих пор.

Так, армия РФ применила:

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426 ударных БпЛА Shahed и дрона-имитатора разных типов (запущены из Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска);

пять аэробаллистических ракет Х-47 М2 Кинжал (запущены с воздушного пространства Тамбовской области РФ);

четыре крылатые ракеты Калибр (запущены с акватории Черного моря);

одну крылатую ракету Искандер-К (запущена из Миллерово);

14 крылатых ракет Х-101 (запущены из воздушного пространства Саратовской области РФ).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины к 09:30 21 июля сбили/приглушили 224 средства воздушного нападения:

200 ударных БпЛА типа Shahed;

подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные – приглушена РЭБ/локационно потеряна (информация о попаданиях не поступала).

203 дрона-имитатора не достигли целей – локационно потеряны (вероятно, приглушены РЭБ).

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых целей на 12 локациях.

Вражеская атака продолжается, ведь с Севера зашла новая группа российских БпЛА.

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