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Тетяна Забожко, випускова редакторка
3 хв.

РФ атакувала Україну 426 дронами та 24 ракетами, із Півночі зайшла нова група БпЛА

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли, застосувавши 450 засобів повітряного нападу.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 21:00 20 липня і триває досі.

Так, армія РФ застосувала:

Зараз дивляться
  • 426 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з Брянська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська);
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ);
  • чотири крилаті ракети Калібр (запущені з акваторії Чорного моря);
  • одну крилату ракету Іскандер-К (запущена з Міллєрово);
  • 14 крилатих ракет Х-101 (запущені з повітряного простору Саратовської області РФ).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:30 21 липня збили/приглушили 224 засобів повітряного нападу:

  • 200 ударних БпЛА типу Shahed;
  • переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – приглушена РЕБ/локаційно втрачена (інформація щодо влучань не надходила).

203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно, приглушені РЕБ).

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих цілей на 12 локаціях.

Наразі ворожа атака триває, адже з Півночі зайшла нова група російських БпЛА.

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