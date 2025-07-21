Тетяна Забожко, випускова редакторка
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РФ атакувала Україну 426 дронами та 24 ракетами, із Півночі зайшла нова група БпЛА
Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли, застосувавши 450 засобів повітряного нападу.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася о 21:00 20 липня і триває досі.
Так, армія РФ застосувала:
Зараз дивляться
- 426 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з Брянська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська);
- п’ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ);
- чотири крилаті ракети Калібр (запущені з акваторії Чорного моря);
- одну крилату ракету Іскандер-К (запущена з Міллєрово);
- 14 крилатих ракет Х-101 (запущені з повітряного простору Саратовської області РФ).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:30 21 липня збили/приглушили 224 засобів повітряного нападу:
- 200 ударних БпЛА типу Shahed;
- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – приглушена РЕБ/локаційно втрачена (інформація щодо влучань не надходила).
203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно, приглушені РЕБ).
Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих цілей на 12 локаціях.
Наразі ворожа атака триває, адже з Півночі зайшла нова група російських БпЛА.
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