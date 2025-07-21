События ночи 21 июля: взрывы в Киеве, Ивано-Франковске, “подарок” чехов для Путина

Ночью и утром 21 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами, крылатыми ракетами и аэробаллистическими ракетами Кинжал.

Основной удар пришелся на Киев, где есть погибший и раненые. Последствия ночной комбинированной атаки зафиксированы также в Ивано-Франковске и Харькове.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 июля — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Киеве

С вечера воскресенья и в течение ночи 21 июля РФ массированно атаковала столицу ударными дронами и ракетами.

Известно об одном погибшем и двух раненых.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах Киева.

В частности, в Дарницком районе горели крыши многоэтажки и нежилого здания, также произошел пожар в супермаркете.

Кроме того, в очередной раз под удар попала станция метро Лукьяновская — частично повреждена наземная часть. Станция временно не работает на вход и выход.

Взрывы в Ивано-Франковске

Ночью РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску с применением ракет и Шахедов.

По словам мэра города Руслана Марцинкива, зафиксировано повреждение инфраструктуры в трех селах общины, в одном из них есть пострадавшие, но в легком состоянии.

Последствия атаки уточняются, поскольку ударов было очень много.

Атака на Харьков

Сегодня ночью враг атаковал Киевский район Харькова дронами типа Герань-2.

Представители местной власти сообщают о по меньшей мере 12 попаданиях.

На местах вспыхнули пожары, но пострадавших, предварительно, нет.

По одному из адресов выбиты окна в ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. В другом месте — пожар на гражданском предприятии.

Чехи собрали более €2,4 млн на “подарок” для Путина

Общественная кампания из Чехии под названием Подарок для Путина собрала более 60 млн чешских крон (более €2,4 млн) для закупки шести новых артиллерийских установок Д-30 для Сил обороны Украины.

Каждая гаубица получила имя в честь знаковых фигур чехословацкого движения сопротивления в годы Второй мировой войны.

Одну из них назвали Йозеф в честь Йозефа Машина, участника подпольной группы Три короля.

Одновременно кампания анонсировала новую цель — собрать 12,5 млн крон (примерно 25 млн грн) на приобретение 500 дронов, оснащенных боеприпасами и системами управления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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