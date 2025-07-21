События ночи 21 июля: взрывы в Киеве, Ивано-Франковске, “подарок” чехов для Путина
Ночью и утром 21 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами, крылатыми ракетами и аэробаллистическими ракетами Кинжал.
Основной удар пришелся на Киев, где есть погибший и раненые. Последствия ночной комбинированной атаки зафиксированы также в Ивано-Франковске и Харькове.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 июля — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Киеве
- Взрывы в Ивано-Франковске
- Атака на Харьков
- Чехи собрали более €2,4 млн на “подарок” для Путина
Взрывы в Киеве
С вечера воскресенья и в течение ночи 21 июля РФ массированно атаковала столицу ударными дронами и ракетами.
Известно об одном погибшем и двух раненых.
Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах Киева.
В частности, в Дарницком районе горели крыши многоэтажки и нежилого здания, также произошел пожар в супермаркете.
Кроме того, в очередной раз под удар попала станция метро Лукьяновская — частично повреждена наземная часть. Станция временно не работает на вход и выход.
Взрывы в Ивано-Франковске
Ночью РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску с применением ракет и Шахедов.
По словам мэра города Руслана Марцинкива, зафиксировано повреждение инфраструктуры в трех селах общины, в одном из них есть пострадавшие, но в легком состоянии.
Последствия атаки уточняются, поскольку ударов было очень много.
Атака на Харьков
Сегодня ночью враг атаковал Киевский район Харькова дронами типа Герань-2.
Представители местной власти сообщают о по меньшей мере 12 попаданиях.
На местах вспыхнули пожары, но пострадавших, предварительно, нет.
По одному из адресов выбиты окна в ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. В другом месте — пожар на гражданском предприятии.
Чехи собрали более €2,4 млн на “подарок” для Путина
Общественная кампания из Чехии под названием Подарок для Путина собрала более 60 млн чешских крон (более €2,4 млн) для закупки шести новых артиллерийских установок Д-30 для Сил обороны Украины.
Каждая гаубица получила имя в честь знаковых фигур чехословацкого движения сопротивления в годы Второй мировой войны.
Одну из них назвали Йозеф в честь Йозефа Машина, участника подпольной группы Три короля.
Одновременно кампания анонсировала новую цель — собрать 12,5 млн крон (примерно 25 млн грн) на приобретение 500 дронов, оснащенных боеприпасами и системами управления.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.