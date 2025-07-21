ЖК Львовский квартал в Киеве горел во время ночной атаки: в каком состоянии дом

Жилой комплекс Львовский квартал, что в Шевченковском районе Киева, подвергся серьезным разрушениям в результате российской массированной атаки сегодня, 21 июля.

ЖК Львовский квартал Киев — последствия атаки РФ

В результате российской атаки была повреждена многоэтажка в столичном ЖК Львовский Квартал. Один человек получил травмы, еще одного удалось спасти.

На месте попадания возник пожар, который впоследствии работники ГСЧС локализовали. Взрывной волной и обломками выбиты окна, разрушены квартиры. Фото и видео последствий вражеского удара по ЖК Львовский квартал уже появились в сети.

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Отметим, что ЖК Львовский квартал расположен в Шевченковском районе Киева, ближайшие станции метро — Лукьяновская и Контрактовая площадь.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Шевченковском районе произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома.

Кроме того, повреждена станция метро Лукьяновская. Сейчас она работает на выход для пассажиров, поезда осуществляют остановку на станции, вход пока закрыт. Пострадали соседние заведения питания и торговые помещения.

В результате атаки РФ на Киев 21 июля погиб человек, количество пострадавших возросло до семи, среди них — 15-летняя девочка.

Повреждения также зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Святошинском районах.

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