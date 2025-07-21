ЖК Львовский квартал в Киеве горел во время ночной атаки: в каком состоянии дом
Жилой комплекс Львовский квартал, что в Шевченковском районе Киева, подвергся серьезным разрушениям в результате российской массированной атаки сегодня, 21 июля.
ЖК Львовский квартал Киев — последствия атаки РФ
В результате российской атаки была повреждена многоэтажка в столичном ЖК Львовский Квартал. Один человек получил травмы, еще одного удалось спасти.
На месте попадания возник пожар, который впоследствии работники ГСЧС локализовали. Взрывной волной и обломками выбиты окна, разрушены квартиры. Фото и видео последствий вражеского удара по ЖК Львовский квартал уже появились в сети.
Отметим, что ЖК Львовский квартал расположен в Шевченковском районе Киева, ближайшие станции метро — Лукьяновская и Контрактовая площадь.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Шевченковском районе произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома.
Кроме того, повреждена станция метро Лукьяновская. Сейчас она работает на выход для пассажиров, поезда осуществляют остановку на станции, вход пока закрыт. Пострадали соседние заведения питания и торговые помещения.
В результате атаки РФ на Киев 21 июля погиб человек, количество пострадавших возросло до семи, среди них — 15-летняя девочка.
Повреждения также зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Святошинском районах.