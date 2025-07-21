Атака на Киев 21 июля: попадание в дома и станцию метро, есть погибший и раненые
Первые взрывы в Киеве прогремели еще в конце суток, а ночью и утром 21 июля атака на столицу продолжилась — к дронам добавились ракеты. К сожалению, есть последствия в нескольких районах, погибший и раненые.
Атака на Киев сегодня, 21 июля: что известно
Мэр столицы Виталий Кличко и руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказали о последствиях комбинированного удара по Киеву.
По состоянию на утро известно об одном погибшем и двух пострадавших.
Дарницкий район
В результате атаки загорелись крыши многоэтажки и нежилого здания, пожар в супермаркете. Детали устанавливаются.
Шевченковский район
Возгорание в жилом доме, еще по одному адресу горят балконы.
Кроме того, поврежден вход на станцию метро Лукьяновская, без пожара. Станция временно не будет работать на вход и выход.
Днепровский район
Пожар в торговых рядах — горят киоски, падение обломков на территорию детского сада.
Соломенский район
Пожар на территории складских помещений.
Оболонский район
Пожар в коттеджном комплексе. Он незаселен, поэтому пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.