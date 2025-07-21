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Валентина Летяк, редактор ленты
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Атака на Киев 21 июля: попадание в дома и станцию метро, есть погибший и раненые

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Первые взрывы в Киеве прогремели еще в конце суток, а ночью и утром 21 июля атака на столицу продолжилась — к дронам добавились ракеты. К сожалению, есть последствия в нескольких районах, погибший и раненые.

Атака на Киев сегодня, 21 июля: что известно

Мэр столицы Виталий Кличко и руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказали о последствиях комбинированного удара по Киеву.

По состоянию на утро известно об одном погибшем и двух пострадавших.

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В результате атаки загорелись крыши многоэтажки и нежилого здания, пожар в супермаркете. Детали устанавливаются.

Шевченковский район

Возгорание в жилом доме, еще по одному адресу горят балконы.

Кроме того, поврежден вход на станцию метро Лукьяновская, без пожара. Станция временно не будет работать на вход и выход.

Днепровский район

Пожар в торговых рядах — горят киоски, падение обломков на территорию детского сада.

Соломенский район

Пожар на территории складских помещений.

Оболонский район

Пожар в коттеджном комплексе. Он незаселен, поэтому пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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