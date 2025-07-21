ЖК Львівський квартал у Києві горів під час нічної атаки: у якому стані будинок

Житловий комплекс Львівський квартал, що у Шевченківському районі Києва, зазнав серйозних руйнувань внаслідок російської масованої атаки сьогодні, 21 липня.

ЖК Львівський квартал Київ – наслідки атаки РФ

Унаслідок російської атаки було пошкоджено багатоповерхівку у столичному ЖК Львівський квартал. Одна людина зазнала травм, ще одну вдалося врятувати.

На місці влучання виникла пожежа, яку згодом працівники ДСНС локалізували. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Фото та відео наслідків ворожого удару по ЖК Львівський квартал вже з’явилися в мережі.

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Зазначимо, що ЖК Львівський квартал розташований у Шевченківському районі Києва, найближчі станції метро – Лук’янівська і Контрактова площа.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Шевченківському районі сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку.

Крім того, пошкоджено станцію метро Лук’янівська. Наразі вона працює на вихід для пасажирів, поїзди здійснюють зупинку на станції, вхід поки зачинено. Постраждали й сусідні заклади харчування та торгівельні приміщення.

Унаслідок атаки РФ на Київ 21 липня загинув чоловік, кількість постраждалих зросла до семи, серед них – 15-річна дівчина.

Пошкодження також зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Святошинському районах.

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