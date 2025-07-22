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Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Серия взрывов в Сумах: в некоторых районах пропал свет

Атака на Суми 14 лютого
Фото: ГСЧС

Серия мощных взрывов в Сумах прогремела в ночь на среду, 23 июля. В некоторых районах областного центра исчезли поставки электричества.

Обновлено в 01:14.

Взрывы в Сумах 23 июля — какие последствия

Этой ночью враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

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Позже в АО Сумыоблэнерго подтвердили, что возникли перебои с распределением электроэнергии. Там объяснили, что исчезновение света в Сумах и области связаны с ударами армии России по критической инфраструктуре.

— В результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района, — заявил руководитель ОВА.

По его словам, на резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты.

Начальник Сумской ОВА объяснил, что сейчас работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение света может занять некоторое время.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о зафиксированных новых беспилотниках, которые находились на востоке Сумской области.

Суми на карті

Сумы на карте. Фото: Google Maps

Сумской городской глава Артем Кобзарь заявил, что последние двое суток стали чрезвычайно тяжелыми для украинского города.

По его словам, в результате удара 21 июля по Сумам ранены четыре человека. А 22 июля известно о погибшей 72-летней женщине в областном центре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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