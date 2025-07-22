Взрывы в Кривом Роге: город массированно атакуют дроны

Мощные взрывы в Кривом Роге прогремели в ночь на среду, 23 июля, когда город пытались атаковать ударные дроны Shahed.

Взрывы в Кривом Роге 23 июля — какие последствия

О том, что в Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщили украинские журналисты.

Впоследствии глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко подтвердил информацию о том, что в городе громко.

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Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о массированном налете ударных беспилотников Shahed.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие из-за того, что фиксировались вражеские БпЛА с Запада.

Кривой Рог уже не впервые страдает от российских ударов беспилотниками типа Shahed и других.

В частности, в ночь на 17 июля в Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина, повреждены административные здания, музей, магазин и частный дом, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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