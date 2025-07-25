Взрывы в Харькове 26 июля: враг ударил КАБами по предприятию

Ночью 26 июля прогремело по меньшей мере 20 взрывов в Харькове. Управляемые авиабомбы упали в Киевском районе.

Взрывы в Харькове 26 июля: какие последствия

— Зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окружающих жилых домах выбиты стекла, — написал мэр Игорь Терехов в 00:30.

В результате удара КАБами по городу повреждены жилые дома, склады, частные автомобили.

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Во время взрывов в Харькове пострадало двое людей. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте попаданий работают ГСЧС.

Перед российскими ударами Воздушные силы предупреждали о движении российских управляемых авиабомб на Харьков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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