Удары по Харькову корректировал продавец детских колясок — СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали информатора ФСБ, который корректировал российские массированные ракетно-бомбовые удары по Харькову.

Удары по Харькову корректировал продавец детских колясок

Как сообщили в СБУ, основной задачей фигуранта был поиск и передача координат мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над прифронтовым городом.

— Таким образом оккупанты надеялись уничтожить противовоздушную оборону областного центра, чтобы максимально сосредоточиться на атаках по гражданской инфраструктуре харьковчан, — говорится в сообщении.

Как установило расследование, исполнителем заказов оказался 42-летний местный продавец детских колясок, который попал во внимание ФСБ, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии.

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Чтобы скорректировать удары, информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраинах города, откуда следил за работой ПВО. Он обозначал координаты потенциальных целей на гугл-картах и передавал их куратору через анонимные чаты.

По имеющимся данным, для поражения военных объектов оккупанты планировали задействовать ракетное вооружение и сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

Во время обысков в квартире задержанного изъят телефон с доказательствами его контактов с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник : СБУ

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