Взрывы в Сумах: возникли перебои со светом из-за российских атак

Мощные взрывы в Сумах прогремели днем в субботу, 26 июля. Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

Взрывы в Сумах 26 июля — какие последствия

Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины, рассказал начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без света.

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В Сумской ОВА отметили, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электричества.

Кроме того, после взрывов в Шосткинской общине пострадали три человека — две женщины и мужчина.

Ночью и утром армия РФ наносила удары по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами и ракетами.

После комбинированной атаки загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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