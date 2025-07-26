Взрывы в Шостке: РФ нанесла удары дронами и авиабомбами, есть повреждения
Мощные взрывы в Шостке Сумской области раздавались в ночь на 26 июля. Шосткинщина оказалась под массированной атакой российских войск этой ночью.
Взрывы в Шостке 26 июля — какие последствия
Армия России массированно ударила по территории Шосткинской общины, применив ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, это была массированная атака по городу.
В результате российских ударов есть повреждения в жилом секторе.
Сейчас на месте атаки РФ работают аварийно-спасательные службы, до сих пор продолжается обследование. Все последствия уточняются.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ фиксировали движение ударных беспилотников на Шостку, Конотоп и Ромны.
Вскоре украинские военнослужащие предупредили, что россияне запустили управляемые авиабомбы (КАБы) на Шостку.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.