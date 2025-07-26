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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Шостке: РФ нанесла удары дронами и авиабомбами, есть повреждения

Удар авіабомбою по психоневрологічному інтернату в Шосткинському районі
Фото: Офис генпрокурора

Мощные взрывы в Шостке Сумской области раздавались в ночь на 26 июля. Шосткинщина оказалась под массированной атакой российских войск этой ночью.

Взрывы в Шостке 26 июля — какие последствия

Армия России массированно ударила по территории Шосткинской общины, применив ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, это была массированная атака по городу.

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В результате российских ударов есть повреждения в жилом секторе.

Сейчас на месте атаки РФ работают аварийно-спасательные службы, до сих пор продолжается обследование. Все последствия уточняются.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ фиксировали движение ударных беспилотников на Шостку, Конотоп и Ромны.

Вскоре украинские военнослужащие предупредили, что россияне запустили управляемые авиабомбы (КАБы) на Шостку.

Шостка на карті

Шостка на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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