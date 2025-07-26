Атака на Украину 26 июля: какие последствия комбинированного удара по Днепру, Каменскому, Харькову и Шостке

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар дронами, ракетами, баллистикой по разным городам Украины. Среди них — Запорожье, Днепр, Каменское, Шостка, Харьков и другие.

По информации Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) — в восьми локациях.

По состоянию на 09:30, ПВО удалось сбить или подавить с помощью РЭБ 200 средств воздушного нападения, в частности 183 ударных БПЛА и 17 ракет различных типов.

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Атака на Запорожье и область 26 июля

В ночь на 26 июля российские войска атаковали Запорожскую область, выпустив девять ударных дронов типа Shahed.

В результате атаки в Запорожском районе вспыхнуло несколько пожаров, сообщили в областной военной администрации. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. Повреждено одно нежилое здание.

В Пологовском районе в результате попаданий были разрушены склад фермерского хозяйства и частный дом.

По информации ОВА, в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы погибли три человека и еще двое людей получили ранения.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли 414 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.

Массированная атака на Днепр и область 26 июля

В ночь на 26 июля Днепропетровская область пережила массированную комбинированную атаку. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили 7 ракет и 26 беспилотников, однако были и попадания.

Существенно поврежден многоэтажный дом, пострадали промышленные предприятия. На местах попаданий вспыхнули пожары, в частности загорелись автомобили на парковке.

В Днепровском районе зафиксировано несколько возгораний. Огонь охватил торговый центр, на различных объектах горела сухая трава, пожары также возникли на одном из предприятий.

Всего в Днепре и районе погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Враг нанес удар управляемыми авиабомбами в Синельниковском районе, в результате чего вспыхнул пожар. Также FPV-дроном атаковали Покровскую общину Никопольского района. Под огнем оказалась и Марганецкая община.

Ракетная атака на Каменское 26 июля

В Каменском ночью прогремели взрывы — российские войска нанесли ракетный удар по городу.

Как сообщила Днепропетровская областная военная администрация, в результате атаки вспыхнул пожар.

Там изувечены многоэтажные дома и учебное заведение. Всего выбито по меньшей мере 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации.

Удары по Харькову 26 июля

Харьков снова оказался под массированным ночным обстрелом. За три часа город подвергся более 20 ударам.

Оккупанты применили четыре управляемые авиабомбы, две баллистические ракеты и выпустили 15 дронов-камикадзе типа Shahed, сообщил мэр Игорь Терехов.

В результате атаки на Харьков повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дорожное покрытие и контактная сеть. В Киевском районе утром продолжалась ликвидация семи пожаров.

Известно о пяти пострадавших. Среди них — трое спасателей, которые получили ранения во время повторной российской атаки, когда работали на месте первого прилета.

Ночная атака на Шостку 26 июля

В ночь на 26 июля российские войска осуществили комбинированную атаку на Шосткинскую общину, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Враг применил беспилотники, управляемые авиабомбы и ракеты.

В результате обстрела ранены три человека. Среди них — две женщины, мужчина с ожогами и осколочными травмами, которые госпитализированы в медучреждение.

Из-за российских ударов по Шостке загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры. На месте работает оперативный штаб.

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