Вибухи у Сумах: виникли перебої зі світлом через російські атаки

Потужні вибухи у Сумах прогриміли вдень у суботу, 26 липня. Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

Вибухи у Сумах 26 липня – які наслідки

Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок чергового удару частина жителів Сум та Сумського району тимчасово залишилася без світла.

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У Сумській ОВА зазначили, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням постачання електрики.

Крім цього, після вибухів у Шосткинській громаді постраждали троє людей – дві жінки та чоловік.

Вночі та вранці армія РФ завдавала ударів по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетою.

Після комбінованої атаки загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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