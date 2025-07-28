Атака дронами на Київ: є постраждалі, серед них – 3-річна дитина
У ніч проти 28 липня Київ атакували російські ударні безпілотники. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
Атака на Київ сьогодні: наслідки
Атака дронами Києва тривала ще з вечора неділі, 27 липня.
Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки ударним безпілотником було вибито вікно у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва.
Загалом у цьому районі постраждали восьмеро осіб, з них одну людину ушпиталили у важкому стані. Також серед постраждалих 3-річна, яка дістала осколкові поранення.
Також внаслідок атаки пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком. Обійшлося без пожежі.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про п’ятьох постраждалих, з яких чотирьох ушпиталили.
– Усі вони – мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи, – сказав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.