Атака дронами на Київ: є постраждалі, серед них – 3-річна дитина

У ніч проти 28 липня Київ атакували російські ударні безпілотники. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Атака на Київ сьогодні: наслідки

Атака дронами Києва тривала ще з вечора неділі, 27 липня.

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Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки ударним безпілотником було вибито вікно у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва.

Загалом у цьому районі постраждали восьмеро осіб, з них одну людину ушпиталили у важкому стані. Також серед постраждалих 3-річна, яка дістала осколкові поранення.

Також внаслідок атаки пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком. Обійшлося без пожежі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про п’ятьох постраждалих, з яких чотирьох ушпиталили.

– Усі вони – мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи, – сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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