Взрывы в Павлограде: город находится под атакой БпЛА

Мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели в ночь на среду, 30 июля.

Взрывы в Павлограде 30 июля — какие последствия

О том, что ночью в Павлограде прогремели взрывы, сообщили украинские журналисты с места событий.

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские беспилотники на востоке Днепропетровской области, которые двигались северо-западным курсом.

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После этого украинские военнослужащие предупредили о движении ударных дронов на Павлоград с Востока и Запада.

Атаки России по Днепропетровской области

В течение дня, 29 июля, армия России атаковала Никопольский район, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

По информации ОВА, российские войска нанесли удары по самому Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам артиллерией и FPV-дронами.

В результате российских атак на Никопольский район пострадали два человека — это 50-летняя женщина и 57-летний мужчина, которые будут лечиться амбулаторно.

В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях: повреждены пятиэтажка, четыре частных дома, три хозяйственные постройки, автомобиль, магазин, газопровод и линия электропередач.

Кроме этого, армия России нанесла удары беспилотниками по Синельниковскому району — Покровской, Межевской, Маломихайловской общинам, где вспыхнули пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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