Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию благодаря победам Шахтера и Динамо
Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Взрывы в Павлограде: город находится под атакой БпЛА

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели в ночь на среду, 30 июля.

Взрывы в Павлограде 30 июля — какие последствия

О том, что ночью в Павлограде прогремели взрывы, сообщили украинские журналисты с места событий.

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские беспилотники на востоке Днепропетровской области, которые двигались северо-западным курсом.

Сейчас смотрят

После этого украинские военнослужащие предупредили о движении ударных дронов на Павлоград с Востока и Запада.

Павлоград на карті

Павлоград на карте. Фото: Google Maps

Атаки России по Днепропетровской области

В течение дня, 29 июля, армия России атаковала Никопольский район, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

По информации ОВА, российские войска нанесли удары по самому Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам артиллерией и FPV-дронами.

В результате российских атак на Никопольский район пострадали два человека — это 50-летняя женщина и 57-летний мужчина, которые будут лечиться амбулаторно.

В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях: повреждены пятиэтажка, четыре частных дома, три хозяйственные постройки, автомобиль, магазин, газопровод и линия электропередач.

Кроме этого, армия России нанесла удары беспилотниками по Синельниковскому району — Покровской, Межевской, Маломихайловской общинам, где вспыхнули пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Каменское 29 июля: поврежден роддом, среди погибших — беременная
наслідки атаки

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеДнепропетровская областьПавлоград
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь